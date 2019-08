Fusillade dans un supermarché Walmart au Texas: Donald Trump dénonce une fusillade «tragique» et «un acte lâche»

Le président américain Donald Trump a estimé samedi que la fusillade d’El Paso était « non seulement tragique mais aussi un acte lâche ».

Il a condamné sur Twitter un « acte haineux » et adressé ses « pensées et prières » aux habitants du Texas, où un tireur a fait 20 morts et 26 blessés dans une zone commerciale.

« Il n’y aura jamais de raisons ou excuses pour justifier le meurtre de personnes innocentes », a-t-il encore tweeté.

Le candidat à la primaire démocrate Beto O’Rourke, originaire d’El Paso dont il a jusqu’à récemment été le représentant au Congrès, a quant à lui accusé le président américain d’encourager le racisme aux Etats-Unis.

« Nous assistons à une augmentation des crimes haineux chaque année depuis trois ans, sous une administration dont le président traite les Mexicains de violeurs et de criminels », a-t-il dénoncé après avoir rendu visite aux victimes dans un hôpital d’El Paso. « Trump est un raciste et il attise le racisme dans ce pays », a-t-il accusé.