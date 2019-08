Une première clinique anti-poux ouvre ses portes à Bruxelles

C ’est à Laeken que s’est installée la première clinique anti-poux de Bruxelles, destinée à tous ceux qui veulent éradiquer les parasites de manière naturelle et, paraît-il, efficace.

Sur la devanture du magasin, on peut lire « centre de pédiculose », du nom de cette infection du cuir chevelu qui se manifeste par la présence de poux et de lentes (œufs de poux). Les parents d’enfants l’ont déjà très certainement vécu : c’est un vrai calvaire pour venir à bout des poux. Bien souvent, shampooings, lotions… sont à mettre plusieurs fois avant d’obtenir un résultat et, parfois, il faut en arriver à raser les cheveux.

C’est pour cette raison que « Bye Bye Poux », également appelée Lice Clinics, a ouvert ses portes à Laeken.

