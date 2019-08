Appelés pour une dispute intrafamiliale, les policiers découvrent bien pire...

Appelés pour une dispute intrafamiliale dans la nuit de vendredi à samedi à Bocholt, les policiers de la zone de police CARMA ont fait une découverte un peu particulière, expliquent nos confrères du Laatste Nieuws.

En effet, en entrant dans l’habitation, les agents ont découvert une série de seaux et jerrycans contenant… des produits chimiques. En cherchant un peu plus loin, ils ont alors découvert un laboratoire de drogues.

Dans la demeure en question habitent un couple et, très inquiétant, leurs deux enfants, dont le plus vieux est âgé de six ans.

Une enquête a été ouverte.