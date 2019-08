Norbert, un Schaerbeekois de 21 ans, s’est noyé dans le canal: le jeune homme se baignait dans une zone interdite

Il s’agit de Norbert, 21 ans, qui vivait et étudiait la semaine chez sa maman, à Schaerbeek, et passait ses week-ends et vacances chez son papa, à Courtrai.

Empêtré dans…

Le jour du drame, celui qui allait bientôt devenir électricien et rêvait par ailleurs de devenir acteur, était allé se baigner dans cette zone (interdite à la baignade) en compagnie d’un cousin et de leurs petites amies respectives.

Selon le parquet de Courtrai, il s’est probablement empêtré dans les plantes aquatiques et n’a pas su s’en sortir à cause du courant.

Son cousin a bien tenté de lui venir en aide, mais il n’a rien pu faire. Ce sont les pompiers qui l’ont retrouvé et sorti de ces eaux troubles.

Réanimée sur place, Norbert Nsanzimana est malheureusement décédée un peu plus tard à l’hôpital. Son enterrement aura lieu ce mardi 6 août, à Courtrai. Il laisse derrière lui une famille inconsolable.

La zone de police locale a quant à elle regretté ce triste accident et tenu à rappeler que la baignade dans les cours d’eau navigables est strictement interdite, entre autres à cause des courants, de l’effet d’aspiration des bateaux ou du risque d’hypothermie.