«Tout son courage et sa force n’ont pas suffi»: Lola, jeune scoute belge de 16 ans, a finalement perdu la vie

Fauchée alors qu’elle marchait sur la route en compagnie d’une vingtaine d’autres jeunes d’un groupe de scouts provenant de Boutersem il y a un an, Lola, 16 ans, a perdu son combat.

Le 2 août 2018, un conducteur néerlandais âgé de 85 ans et originaire de Dessel avait percuté une jeune scoute belge à Bergeijk, dans la province de Noord-Brabant, aux Pays-Bas. L’adolescente de 15 ans, grièvement blessée, avait été emmenée à l’hôpital en hélicoptère. En raison de son âge, l’homme n’avait pas été incarcéré.

Un an précisément après ce terrible accident, Lola Depypere, âgée de 16 ans entre-temps, a finalement perdu son combat. Le 2 août dernier, elle a en effet rendu son dernier souffle : « Tous nos efforts, nos soins et notre amour n’ont pas pu sauver notre Lola. Tout son courage et sa force n’ont pas suffi », ont écrit les membres de sa famille sur le blog qui était dédié à la jeune adolescente.