Fusillades aux USA: chez nous aussi, la Sûreté de l’État surveille les activités et les membres des différents mouvements potentiellement violents

La Belgique est jusqu’ici épargnée par ce type d’attaque de masse, mais la Sûreté de l’État reste sur ses gardes. Dans son dernier rapport 2017-2018, nos services secrets indiquent que l’idéologie d’extrême droite est pleinement active en Belgique et que le milieu évolue. « La Sûreté de l’État surveille les activités et les membres des différents mouvements néonazis potentiellement violents », peut-on lire.

« En outre, une tendance à l’armement semble se dessiner au sein de l’extrême droite. Les responsables des groupements incitent leurs militants à suivre des leçons de tir et à se procurer des armes, de manière légale ou non. L’objectif recherché : une confrontation sociétale jugée inévitable entre l’islam et le reste de l’Europe chrétienne à laquelle il faut « se préparer », selon eux ».

Dries Van Langenhove, fondateur de Schild en Vrienden (et élu Vlaams Belang) posant avec une arme. - VRT

La VRT avait diffusé une photo de Dries Van Langenhove, fondateur de Schild en Vrienden (et élu Vlaams Belang) posant avec une arme et conseillant, dans le reportage, de suivre des cours de tir. Ce qu’il a démenti par la suite.

►► Ces mouvements appellent à la violence