Deux hommes tués dans l’explosion d’une bombe de la Seconde Guerre mondiale en Pologne

Deux hommes, âgés de 29 et 35 ans, avaient rapporté la bombe non diffusée dans un garage dimanche, où elle a explosé, selon un porte-parole de la police cité par l’agence de presse PAP.

La police et des démineurs se sont déplacés sur le site et ont découvert un équipement encore plus dangereux.

Un cordon de sécurité de 500 mètres a été établi près du garage dans le village de Czarnowo près de la ville d’Ostroleka.

Selon les médias polonais, les deux hommes étaient des collectionneurs d’armement de la Seconde Guerre mondiale.

Des combats ont eu lieu dans ces régions durant la Première Guerre mondiale, après la chute du régime soviétique polonais et durant la Seconde Guerre mondiale.