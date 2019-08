«Un gros boum, hurlements, vitres qui cassent»: un bâtiment ravagé par les flammes dans le centre-ville de Bruxelles, il menace de s’effondrer!

Le bâtiment est complètement sinistré et présente un risque d’effondrement, a-t-il précisé. Actuellement, aucune victime n’est à déplorer.

« Les pompiers de Bruxelles ont été appelés lundi vers 03h18 pour un incendie dans un bâtiment situé boulevard Emile Jacqmain à Bruxelles. Il s’agissait d’un incendie pleinement développé dans une maison de quatre étages avec également des mansardes », a expliqué Walter Derieuw.

« Les occupants des maisons voisines ont été évacués. Grâce à l’intervention rapide des pompiers, une propagation de l’incendie a été évitée. Et pour le moment, il n’y a pas de victime à déplorer », a-t-il ajouté.

« L’origine de l’incendie est inconnue. Le bâtiment incendié est complètement sinistré et présente une menace d’effondrement. Vu l’instabilité de la structure, les pompiers ne pénètrent pas dans la bâtisse pour l’instant. Certains restent néanmoins sur place pour sécuriser les lieux et éviter toute reprise de l’incendie », a encore déclaré le porte-parole des pompiers.

Sur Facebook, une voisine a partagé les images de cet impressionnant incendie : « Je me réveille en sursaut par un gros boum, hurlements, vitres qui cassent. Je pense à un gros accident alors je saute du lit téléphone en main prête à appeler les secours et je me retrouve face à un horrible spectacle... », a expliqué la jeune femme.