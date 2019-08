Elysabeth, 22 mois, demande du jus de pomme au restaurant en France, mais reçoit un verre de détergent: «Elle risque de perdre son œsophage»

Les parents d’Elysabeth, âgée de 22 mois, sont sous le choc en France. Présents dans une auberge à Pornic, en Loire-Atlantique, leur petite fille a frôlé la mort. Ce jeudi 1er août, la fillette a en effet bu du détergent après qu’un serveur l’ait confondu avec du jus de pomme, comme l’explique Ouest France.

Transportée d’urgence à l’hôpital, Elysabeth a été plongée dans le coma : « Elle risque de perdre son œsophage » déplore son papa. Ce dernier en est d’ailleurs certain, « ma fille a avalé du détergent pour lave-vaisselle industriel contenant de la soude caustique ». Toujours auprès de nos confrères français, l’homme explique avoir porté plainte contre l’établissement.« Je croyais que c’était de l’alcool. En goûtant, je me suis brûlé les lèvres, ma femme en a presque avalé. Le produit a traversé sa robe et lui a brûlé la peau, de la simple lessive ne fait pas ça ! ».

En réalité, il y avait bel et bien du jus de pomme dans le contenant en question. En effet, selon les premières constatations de l’enquête, trois employés sont mis en cause : un aurait laissé les liquides (jus et détergent) dans une bouteille. Un deuxième aurait rangé cette dernière avant qu’un dernier ne serve le liquide à la fillette.

L’auberge tient enfin a rassuré sur les réseaux sociaux : « Nous tentons d’accompagner la famille de notre mieux. Notre objectif est que plus jamais une telle situation ne puisse se reproduire ».