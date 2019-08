Le Verviétois finaliste de Ninja Warrior zappé par TF1: Adrien a pourtant fini 9e sur 200...

Non, la jupette n’est pas en cause ! - Laurent Vu/TF1

Est-ce la jupette (un peu moquée par Denis Brogniart) ou l’allure à la Jules César qui a dissuadé TF1 de diffuser, vendredi soir, lors de la grande finale de « Ninja Warrior », les exploits du Belge Adrien Horward ? « Non », nous répond le principal intéressé, pas moins déçu pour autant de ne pas avoir connu ses 15 minutes de gloire (méritées) sur la 1re chaîne française. « Ce n’est pas mon personnage de Jules César qui est en cause. Ils m’ont dit qu’ils aimaient beaucoup le costume et que ça leur permettrait de faire des jeux de mots... »

Laurent Vu/TF1

TF1 était assurée que l’athlétique Verviétois ferait le show. Alors, comment expliquer que sa performance en finale n’ait pas été diffusée à la télévision ? Brillant en demi-finale, convaincant lors de la 1re partie de la finale, Adrien ne s’est laissé surprendre qu’à mi-chemin du 2e parcours qui lui ouvrait les portes de la Tour des Héros (gravie par seulement deux candidats). Assurément, le jeune Belge faisait partie des meilleurs guerriers. Alors, TF1 ignorerait-elle sciemment les candidats non Français à un moment où, pourtant, la chaîne française tente de se faire une place sur le marché publicitaire belge ?

Manque de temps

Adrien, comme quelques autres finalistes – ils n’étaient qu’une vingtaine à aller si loin – ont été avertis deux jours avant la diffusion de l’émission que leur aventure ne serait peut-être pas diffusée sur TF1. « On ne m’a pas exactement expliqué pourquoi, si ce n’est que l’émission ne peut pas être allongée et comme, pour la 1re fois, 3 candidats ont défié la Tour, il fallait, eux, les diffuser en entier. Ce serait donc un manque de temps ». Une version que nous a confirmée TF1, pour qui c’est un choix « éditorial et de temps ».

Une explication rationnelle mais qui n’atténue pas sa déception. « J’avais rameuté plein de gens, la famille, les amis… J’avais préparé les t-shirt pour vendredi soir. Et finalement, on n’a rien vu ! Alors qu’au début de l’émission, ils avaient dit qu’ils montreraient les nouveaux visages. En arrivant en finale, je ne m’attendais pas du tout à ce qu’on ne montre pas mon parcours. Si j’avais été éliminé aux sélections, OK. D’ailleurs, quand on décide de participer à l’émission, on nous explique qu’il est possible qu’on ne diffuse pas d’images de nous. Mais là, on était seulement 12 sur ce 2e parcours, et ils n’ont même pas mis une image, ni mon chrono. Ça c’est un peu un manque de respect ». Il lui a fallu se contenter d’une séquence uniquement diffusée sur myTF1.fr. « Et encore, il a fallu que je me débrouille pour la récupérer car, depuis la Belgique on ne peut pas lire les vidéos de TF1 ».

Un peu « dégoûté » Adrien, mais ce « zapping » ne ternit pas pour autant son expérience. « J’ai hâte de revenir l’année prochaine. C’était une super expérience ! Et je serai mieux préparé ». Car, autre couac pour le Verviétois, « j’ai chuté sur quelque chose d’a priori pas compliqué, l’échelle d’Hercule, parce que j’ai manqué un peu de discernement. Il était 4h30 du matin… » Au final, Adrien Horward est arrivé 9e sur 200 candidats. Cocorico ! Et c’est ça qu’on retiendra.