Un septuagénaire vivait avec plus de 40 chats dans 60 m2 à Schaerbeek: «La cuisine était une patinoire d’une épaisseur de plusieurs cm de diarrhée!»

Un magnifique élan de solidarité s’est déroulé à Schaerbeek pour venir en aide à un septuagénaire qui vivait avec plus de 40 chats dans un appartement de 60 m2 …

Grâce à une publication de Chantal sur les réseaux sociaux , Stéphanie, qui préside l’ASBL Ever’y Cat, a pu prendre connaissance de l’histoire de Monsieur V. où il était question de « plus de trente de chats » et elle a découvert, en se rendant sur place, que « plus de quarante chats » s’agglutinaient en réalité dans un appartement de 60 m2 ; lequel était devenu au fil des années un véritable bac à chats « géant ».

► « En entrant dans la cuisine, la première chose que j’ai faite, c’est m’étaler dans la diarrhée », décrit Stéphanie.

