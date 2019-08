«Une amie s’est fait violer, une autre a été égorgée...»: Josiane a vécu l’enfer 3 ans dans la rue, elle a aujourd’hui un toit mais reste traumatisée

C’est la fin d’un long calvaire pour Josiane qui était SDF. À 56 ans, elle a pu quitter la rue pour s’installer dans une maison du CPAS à Borlez (Faimes) et entamer une nouvelle vie. Un témoignage poignant !

Après avoir connu l’enfer de la rue, Josiane, ancienne SDF, a enfin réussi à s’extirper de ce cauchemar et peut enfin dormir tranquille dans une maison mise à disposition par le CPAS. Âgée de 56 ans, à force de volonté, elle est parvenue à remettre sa vie sur de bons rails.

Une résurrection pour cette dame qui ne pensait jamais arriver à refaire surface. « En novembre dernier, après avoir passé trois années dans la rue, j’ai pu enfin dormir dans une maison au chaud. Vous savez quand on est une femme SDF, le plus dur c’est l’insécurité qui règne quand on dort dehors. »

► « J’ai vu des choses horribles qui se déroulaient la nuit, une amie s’est fait violer. Quelques jours plus tard, une autre a été égorgée »… Découvrez le témoignage poignant de Josiane

► Les gens rencontrés dans la rue sont désormais sa famille, car elle a été abandonnée des siens : elle lance un appel aux dons pour eux ! Voici son numéro