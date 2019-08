La circulation sur la E42 est impactée par un accident de la route impliquant un motard et une voiture, ce lundi en début d’après-midi.

L’autoroute E42, juste avant la sortie Chaineux, dans le sens Verviers-Liège, bouchonne. Et pour cause, vers 14 heures, s’est produit un accident de la route. D’après nos premières informations, il implique un motard qui est au sol et une voiture.

La bande d’arrêt d’urgence et la bande de gauche sont obstruées.

> Plus d’infos prochainement