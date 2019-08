Choisir la mort de l’une de ses jumelles siamoises dans le but de sauver l’autre: la décision déchirante d’un papa (vidéo)

C’est de loin la décision la plus triste et déchirante que doit prendre Ibrahima, un papa de 50 ans. Il doit choisir de sauver l’une de ses jumelles siamoises de 3 ans, et donc risquer la vie de la seconde. Concrètement, Marieme et Ndeye ont chacun un cerveau, un cœur et des poumons mais partagent un foie, une vessie, un système digestif, ainsi que trois reins.

Comme l’explique le Guardian, le cœur de la première étant faible, Marieme peut mourir et entraîner ainsi la perte de sa sœur Ndeye : « Dans cette situation, vous n’utilisez pas votre cerveau, vous suivez votre cœur. Toute décision est déchirante » explique le papa.

S’il a fait le tour de nombreux hôpitaux, comme le révèle le documentaire « The Conjoined Twins » sur la BBC, c’est dans un hôpital de Cardiff que le périple d’Ibrahima a pris fin. Bien que l’un des médecins de l’établissement lui ait expliqué que « la mort de Marieme sera la mort de Ndeye », le père a pris une décision forte : ne pas séparer ses deux filles.