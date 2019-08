Neuf mois de prison requis pour s’être battu avec la police à Vilvorde

La police locale a été appelée le 15 août dernier pour une bagarre lors d’une fête dans un parc. Sur le chemin, une patrouille est tombée sur un couple qui se disputait violemment dans la rue.

« Mon amie et moi nous étions déjà disputés lors de la fête et avons pensé qu’il serait préférable de rentrer à la maison », a déclaré le jeune homme. « La bagarre a continué sur le chemin et c’est alors que la police nous a arrêtés. »

Le jeune homme et sa petite amie étaient ivres et les policiers ont décidé de les arrêter afin que le couple puisse dessoûler en cellule. Mais les choses ont mal tourné. Selon le parquet, le jeune homme a résisté à son arrestation et a frappé les agents. Un agent a été blessé et placé en incapacité de travail durant deux semaines.

« Je n’ai pas du tout résisté », a déclaré l’homme, qui purge actuellement une peine de prison pour d’autres faits. « Et je n’ai pas donné de coups. Je ne sais pas comment cet agent a été blessé, c’est peut-être dû à une autre intervention. »

Le tribunal rendra son jugement le 14 août prochain.