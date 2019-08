Intoxications à la kétamine lors d’une soirée gay à Bruxelles

Dans la nuit de dimanche à lundi, sept ambulances et un SMUR ont dû être envoyés, vers 4 heures du matin, dans le « Flash Club Brussels » qui est le feu « You Night Club », situé rue Duquesnoy, dans le centre-ville de Bruxelles, et est désormais exploité sous diverses appellations par des organisateurs de soirées.

Sur place, plusieurs clients de la soirée gay avaient été intoxiqués et étaient en train de faire des malaises. L’une des victimes faisait notamment une crise d’hyperventilation. Au total, six clients intoxiqués ont en conséquence dû être emmenés à l’hôpital, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

La cause de cette intoxication n’était en tout cas pas une intoxication au monoxyde de carbone, a-t-il précisé. Et pour cause : les victimes avaient a priori consommé des stupéfiants ; probablement de mauvaise qualité.

Selon une source, il pourrait s’agir de « kétamine », un puissant anesthésiant (mais aussi antidouleur et antidépresseur) dont l’usage médical a été détourné pour en faire une drogue au puissant effet hallucinatoire. Vendue sous forme de poudre blanche ou de liquide, elle peut être avalée, sniffée ou injectée et provoque une impression de dissociation entre l’esprit et le corps qui peut se terminer en coma…

Questionnée, la police de Bruxelles Capitale / Ixelles indique qu’une enquête judiciaire est en cours et que l’établissement a été fermé par un officier de police administrative. « Seuls quatre clients ont été emmenés à l’hôpital et l’établissement a été fermé à l’heure normale avec notre accord », a quant à lui fait savoir le gérant de la discothèque.