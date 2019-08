Attention, les conducteurs fantômes sortent en été: un boom entre juin et août!

L’an dernier, il y a eu 13 accidents avec tués ou blessés impliquant un conducteur fantôme sur l’autoroute, selon les chiffres de Vias. C’est un peu moins qu’en 2017 mais force est de constater que ce nombre reste stable ces 10 dernières années malgré les efforts entrepris.

En effet, les accidents impliquant un conducteur fantôme sont 10 fois plus graves que l’ensemble des accidents corporels sur autoroute.

Selon la police fédérale, les conducteurs fantômes sont en moyenne plus nombreux durant l’été avec 15 infractions constatées en juin, 16 en juillet et 20 en août 2018. Le mois le plus dangereux en la matière est cependant le mois d’avril avec 25 infractions constatées.

Le nombre d’accident impliquant un conducteur fantôme reste quant à lui sensiblement le même toute l’année et, selon Vias, le nombre de victimes ne diminue pas. Ce type d’accident est également plus fréquent les nuits de week-end.

