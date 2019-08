«C’était un monstre»: une candidate des «Z’amours» choquée lors de l’une de ses aventures sexuelles en Croatie (vidéo)

Dans « Les Z’amours », les candidats passent rarement à côté. Bruno Guillon ne rate pas l’occasion de leur faire raconter une ou plusieurs de leurs anecdotes sexuelles, avec leur partenaire. Ce lundi, c’est celle de Frédérique qui a particulièrement retenu l’attention.

« C’était en Croatie, on était sur une île, a commencé à expliquer la jeune femme. On avait décidé de grimper tout en haut pour être tranquilles, vous voyez… » Jusque-là, rien d’anormal. Mais Frédérique ne s’était pas aperçue qu’ils n’étaient pas vraiment seuls : « On fait notre affaire, jusqu’à ce que je me rende compte qu’à côté de moi, il y avait une grosse araignée. Dégoûtant ! »

« C’était un monstre, a-t-elle mimé avec ses doigts. En fait, on était entourés d’araignées et il fallait repartir vite, vite, vite ! » Cela fait partie des risques : par définition, dans la nature, on ne sait pas toujours sur quoi on va tomber…