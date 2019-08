Samedi demoiselle d’honneur au mariage de sa maman, dimanche tuée par un camion: de nombreux hommages rendus à Stacey, 14 ans

Ce dimanche soir, peu après 22 heures, un accident impliquant une cycliste et un camion avait eu lieu à Beerse, au nord-est d’Anvers. La victime, une adolescente de 14 ans, s’était retrouvée sous le poids lourd et est morte sur le coup. Elle s’appelait Stacey Vervoort.

Si les circonstances de ce drame ne sont pas encore claires, un expert s’était rendu sur place et devrait bientôt faire part de ses conclusions. Ce qui est certain, c’est que ce tronçon de la route est considéré comme dangereux par les habitants de la commune : « Il n’y a que des camions, il n’y a pas de piste cyclable, et tout le monde roule trop vite », déplore un citoyen dans les colonnes du Nieuwsblad.

Avec des conséquences dramatiques ce dimanche soir. Un jour après avoir assisté au mariage de sa maman, Stacey perdait la vie : « Samedi, Stacey était la plus belle demoiselle d’honneur que l’on puisse imaginer. Et dimanche, la police sonne à ma porte pour m’annoncer qu’elle est morte », a raconté la mère de l’adolescente au Laatste Nieuws. « En une seconde, je suis passé du paradis à l’enfer ».

Sur Facebook, un groupe en hommage à la jeune femme a été créé : « Stacey, à jamais dans nos pensées ». Il compte d’une centaine de membres qui lui rendent hommage.