La Fédération Horeca Bruxelles s’oppose à l’eau gratuite au resto: «Ceux qui veulent ça sont des extrémistes sans aucun respect pour la restauration»

Le collectif « Free Tap Water in Belgian Restaurants » met à disposition une application pour trouver les établissements qui offrent gratuitement l’eau du robinet sur une carte interactive. Celle-ci compte déjà plus de 4.000 utilisateurs.

Selon le collectif, 9 % des restaurants bruxellois offrent déjà l’eau du robinet aux clients. Cela représente 350 des 4.000 restaurants bruxellois, et on peut les trouver sur l’application. « Les gens peuvent suggérer un restaurant via l’appli. Si le restaurant propose déjà de l’eau gratuitement alors on le met dans sur la carte interactive Google Maps. »

« Ils peuvent aussi nous proposer leur restaurant favori. On a déjà écrit un courrier qu’on a envoyé à plusieurs restaurants pour les sensibiliser », explique Axelle Basselet, membre du collectif « Free Tap Water in Belgian Restaurants ».

► Yvan Roque, le président de la Fédération Horeca Bruxelles, clashe violemment le collectif : « Ceux qui veulent de l’eau gratuite sont des extrémistes qui n’ont aucun respect pour la restauration »

► La Belgique est en retard sur la France → Chez eux, l’eau est gratuite au restaurant depuis 1967