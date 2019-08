De la triche dans «Fort Boyard»: Jérémy de «Koh Lanta» s’est fait prendre par la production de l’émission! (vidéo)

Dans « Fort Boyard », nombre d’épreuves sont redoutées par les candidats. Mais celle de la dégustation, dans le « restaurant » du cuisinier fou Willy Rovelli, est particulièrement écœurante pour les participants à l’émission de France 2.

Dans l’émission diffusée ce week-end, l’équipe de Jeremstar, et des anciens candidats de « Koh-Lanta » Jérémy et Candice, a dû manger un « pain surprise revisité ». À l’intérieur, de l’huile, du poisson fermenté et des fruits pourris.

Après avoir mangé une première bouchée, Jérémy s’est vite rendu compte qu’il ne pourrait pas tout manger. Sans que Willy Rovelli ne s’en aperçoive, le jeune homme a dissimulé des morceaux de ce qu’il devait manger.

Mais lors du revisionnage des séquences, la production de « Fort Boyard » a repéré la triche. Willy Rovelli n’a donc pas manqué de prévenir Jérémy de « Koh Lanta », au cas où il reviendrait entre les murs du Fort : « La vengeance est un plat qui se mange froid ». Il est prévenu !