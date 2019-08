Nora, 15 ans, portée disparue en Malaisie: un hélicoptère et 178 personnes mobilisés pour retrouver la Franco-Irlandaise!

Un hélicoptère et 178 personnes ont été mobilisés mardi en Malaisie au troisième jour de recherches pour une jeune Franco-Irlandaise de 15 ans disparue de sa chambre d’hôtel près de la forêt tropicale, selon la police.

Nora Quoirin a disparu dans la nuit de samedi à dimanche à Dusun Resort, une station touristique située à environ 70 kilomètres de Kuala Lumpur.

L’adolescente était arrivée samedi en Malaisie pour des vacances. Elle habite à Londres avec ses parents, un couple franco-irlandais.

Les effectifs mobilisés pour les recherches auprès de diverses agences gouvernementales ont passé au peigne fin la jungle près de la station touristique, a précisé aux journalistes un responsable de la police, Mohamad Mat Yusop.

« Nous ferons de notre mieux et ne perdrons pas espoir », a-t-il ajouté, « nous pensons qu’elle n’est pas allée bien loin ».

La police traite l’affaire comme une disparition et non un enlèvement.

Pour sa part, la famille de l’adolescente a confié au Lucie Blackman Trust, une organisation caritative britannique qui soutient les familles de disparus à l’étranger, qu’elle redoutait un acte criminel.

Dimanche matin, les parents de la jeune fille ont trouvé sa chambre d’hôtel vide et la fenêtre ouverte, a confirmé à l’AFP la famille française de l’adolescente.

La direction de la station touristique de Dusun, qui couvre cinq hectares au pied d’une chaîne de montagnes et près d’une réserve forestière, a indiqué que ses employés étaient « extrêmement bouleversés et inquiets » de cette disparition et contribuaient aux recherches.