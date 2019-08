L’incroyable exploit de Paul dans «Les 12 coups de midi»: «Son papa et sa maman peuvent être très fiers», le félicite Jean-Luc Reichmann (vidéo)

Depuis maintenant plus de 3 mois, Paul épate tout le monde dans « Les 12 coups de midi ». Dans l’émission de TF1, le jeune homme âgé de 20 ans a désormais accumulé plus de 450.000 euros de gains. Et ce mercredi, il atteindra la barre mythique des 100 participations, ce qui fait de lui le deuxième plus grand « Maître de midi » de l’histoire du jeu, derrière Christian Quesada.

« C’était son défi, c’était son objectif. Il l’a réalisé !, s’est exclamé le présentateur de l’émission de TF1. Lui qui est venu à 19 ans et qui a maintenant 20 ans. Lui qui est atteint du syndrome d’Asperger. Il a réussi son pari. Son papa et sa maman peuvent être très fiers. »

« 100 participations… », a soufflé le jeune étudiant en histoire, visiblement très ému par cet hommage. « Le prochain objectif, c’est d’avoir 100 victoires » a-t-il ajouté, déjà tourné vers la suite.