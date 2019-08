La police suspectée d’arrêter les sans-papiers via un «contrôle de routine» à Flagey: «Ils ont compris que c’est plus simple que de courir après eux»

La polémique a commencé à enfler suite à une publication Facebook d’un livreur s’interrogeant sur des contrôles spécifiques visant les coursiers des plates-formes Deliveroo ou Uber Eats , ce 31 juillet à Ixelles. L’opération aurait pour but d’attraper les sans-papiers qui sous-traitent la livraison de repas. Interpellées sur la question, la police et la commune démentent fermement.

Douglas, un coursier, a lancé le pavé dans la mare mercredi dernier. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le jeune homme assurait avoir été témoin de contrôle de police visant spécifiquement les livreurs Deliveroo ou Uber Eats à moto et à scooter, aux alentours de la place Flagey à Ixelles.

Ces coursiers sans-papiers utilisent le profil et le compte bancaire d’un travailleur parfaitement déclaré afin de pouvoir gagner leur pain. Ils lui versent ensuite une partie de leur revenu. La situation est réelle, tant à Paris qu’à Bruxelles, comme l’ont montré deux récents reportages du New York Times et de la RTBF.

► « En fait, les flics ont compris qu’arrêter les livreurs sous prétexte de « contrôles de routine du véhicule » serait encore plus simple que courir après les sans-papiers dans la rue ou dans le métro »

► Le bourgmestre et la police démentent et expliquent les faits