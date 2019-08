Offre d’emploi étrange qui prête à confusion chez Ecolo: Alain Maron cherche «un.e assistant.e pour veiller à son bien-être»

Dans un appel à candidatures pour être « assistant.e personnel.le du ministre Alain Maron » figurait une fonction étonnante. Il s’agissait de « veiller au bien-être » du nouveau ministre de l’Environnement et du Climat, de l’Économie, de la Propreté et de l’Énergie. Ce passage n’est pas resté très longtemps sur le site d’Ecolo. Lundi matin, l’offre d’emploi avait été remaniée et cette fonction retirée.