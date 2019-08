Liège: un motard tire sur des ouvriers qui, ensuite, le ligotent avec des colliers Colson

Raphaël, 40 ans, de Grâce-Hollogne, a été privé de liberté. Dans la nuit de lundi à mardi, il avait ouvert le feu car des ouvriers qui travaillaient de nuit sur un chantier avaient refusé de le laisser passer. Maîtrisé et ligoté par les ouvriers, le motard a ensuite passé un sale quart d’heure.

Raphaël, 40 ans, de Grâce-Hollogne, semble avoir perdu tout sens de la réalité et de ce qui est admissible ou pas.

Dans la nuit de lundi à mardi, vers 0h25, Raphaël circulait à moto, à vive allure selon des témoins, rue Émile Vandervelde, la route nationale 637 qui va de Saint-Nicolas à Liège et où des travaux de nuit sont en cours pour le compte de la société Franki.

Venant de Saint-Nicolas et se dirigeant vers Liège, le motard a écrasé les freins à l’approche du chantier. Les ouvriers qui travaillaient sur le site ont refusé de laisser passer la moto et Raphaël s’est emporté. Une discussion animée s’est engagée entre les différents protagonistes.

Il percute un ouvrier

Refusant de suivre la déviation indiquée par les ouvriers, il a tenté de forcer le passage. Il a percuté un des ouvriers qui a été légèrement blessé aux jambes. Un de ses collègues lui a alors porté secours et a bousculé Raphaël qui a chuté avec sa moto.

Raphaël s’est relevé et, furieux, il a sorti de sa sacoche en bandoulière une arme, un pistolet d’alarme (9mm) de marque Stalker qui tire des billes métalliques.

Les ouvriers, eux, ignoraient s’il s’agissait d’une arme à feu ou d’un pistolet d’alarme. Ils lui ont alors sauté au cou et ils l’ont maîtrisé, au sol, avant de le ligoter avec ce qu’ils avaient sous la main : des… colliers Colson.

Les policiers de Liège sont ensuite arrivés sur les lieux et ont interpellé Raphaël qui était déjà entravé et ne pouvait plus bouger.

Tir en l’air

Selon ses déclarations, Raphaël a tiré en l’air, sans viser personne. Il voulait « simplement » faire peur aux ouvriers. Il ajoutait qu’il voulait se rendre chez un ami qui habite dans le centre de Liège et qu’il avait été agressé par des ouvriers d’un chantier qui l’avaient fait tomber et lui avait porté des coups alors qu’il portait son… casque de moto. Raphaël précisait encore qu’il conservait une arme, sans permis, car il trouvait que Liège était une ville dangereuse.

Entendus à leur tour, les ouvriers présents sur le chantier, eux, parlent d’un tir dans leur direction de la par d’un motard très énervé.

Dans la nuit de lundi à mardi, Raphaël a été privé de liberté par le magistrat de garde. Après quelques heures en cellule et une audition, il a été déféré, mardi matin, au palais de justice de Liège, où il risquait un mandat d’arrêt.

