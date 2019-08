Vinz et NRJ, c’est déjà fini!

Il était le transfert vedette de la rentrée 2018 de NRJ Belgique. Vinz, piqué à Fun Radio et idole des jeunes auditeurs, débarquait pour animer la tranche « la plus cool » de NRJ, soit celle du soir, dès 21 heures. Plutôt bien intégré, Vinz – et ses acolytes Nigel et Lara – gagnait même une heure d’écoute en cours de saison, prenant l’antenne dès 20 heures. L’idylle semblait donc parfaite…

Semblait. Car le départ de Vinz vient d’être annoncé aux équipes. Le roi de la libre antenne nocturne – seul créneau où NRJ dominait les audiences – fait ses cartons, et vogue vers d’autres ondes. Il reste trois semaines à NRJ pour lui trouver un remplaçant digne de ce nom…