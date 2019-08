«Elle souffre de multiples blessures»: une fillette de 2 ans chute d’une attraction au Mont Mosan à Huy

Des témoins ont raconté avoir vu l’enfant glisser de la large nacelle sous la barre de sécurité. « La petite s’est retrouvée en dessous de l’attraction. Elle était complètement coincée et ne pouvait plus bouger. Mon mari est allé la secourir et s’est mis à ras du sol pour pouvoir l’extraire ».

La fillette qui se trouvait seule dans la nacelle souhaitait descendre lorsqu’elle a été happée par le bras de l’attraction sous les yeux de ses parents, impuissants.

► Son papa nous raconte : « Elle souffre de multiples blessures. »

► Les parents ne savaient pas que l’attraction était interdite aux moins de 3 ans non accompagnés.

► Un étudiant était en charge du manège.