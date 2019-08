L’hélicoptère de la police de sortie ce soir à Bruxelles: une bagarre d’ampleur entre jeunes à la Gare du Nord, un homme armé pris en chasse

« Il y a eu une rixe entre jeunes. La police est intervenue. Il n’y a pas eu de blessé. Un coup de feu aurait été entendu, mais ce coup de feu n’est à ce stade pas encore confirmé. La police poursuit ses investigations en vue de déterminer s’il a bien eu lieu », nous avait expliqué Emir Kir, le bourgmestre de Saint-Josse.

Pas de coup de feu, mais un homme armé pris en chasse

La police de la zone de Bruxelles-Nord a ensuite tenté de débusquer un homme qui a été aperçu avec une arme à feu après la bagarre rue Linné à Saint-Josse-ten-Noode, selon le parquet de Bruxelles. Les intentions de cet homme ne sont pas encore claires, mais aucun coup de feu n’a été tiré et aucune personne n’a été blessée a finalement indiqué la police. Il n’est pas non plus question de prise d’otages.

Les circonstances exactes de l’incident ne sont pas encore déterminées. Des témoins ont déclaré à la police avoir vu un homme avec une arme à feu entrer dans une habitation. La police a alors déployé les grands moyens pour retrouver le suspect, dont l’hélicoptère.

« Les circonstances des faits ne sont pas encore claires », a déclaré Willemien Baert, porte-parole du parquet de Bruxelles. « En tout cas, il n’est pas question de prise d’otages et l’homme ne s’est pas retranché dans une habitation », a-t-elle encore dit.