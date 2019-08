Quand Michel Drucker et Jean-Luc Reichmann partent en vacances ensemble, ça part en sucette

Ce n’est pas tous les jours que Jean-Luc Reichmann et Michel Drucker « déconnent » ensemble. Ces deux présentateurs vedettes ont passé quelques jours de vacances ensemble. Et ils ont visiblement passé beaucoup de bon temps. « Ce sera quoi la télé de demain », a demandé Reichmann à Drucker. Regardez la réponse surprenante de Drucker.

Tout commence par une question sérieuse de l’animateur de TF1 à l’indéboulonnable Michel Drucker : « C’est quoi la télé de demain » ? « Souvent on me pose la question, vous qui êtes là depuis un certain temps, vous qui êtes un vestige pittoresque : c’est quoi la télévision de demain », répond Drucker. Et puis, ça part en sucette. Il mord dans un morceau de saucisson, il remplit un verre de vin, présente un plateau de fromage. Et, imitant Jean-Pierre Coffe, il s’exclame : « C’est pas de la merde, ça » !