Les images de la honte pour cette dog-sitter: elle balance violemment Lucy et se fait prendre par les maîtres grâce à la vidéosurveillance (vidéo)

Amanda Roy et son mari n’en revenaient pas quand ils ont observé que la dog-sitter qu’ils avaient engagée pour garder leur bébé labrador a balancé Lucy avec une violence choquante. Ce couple californien lui avait confiée leur chien tandis qu’ils étaient au boulot.

Amanda Roy et son mari, vivant tous les deux en Californie, ont à l’origine reçu une alerte du système de sécurité vidéo de leur maison. Ils ont alors découvert, horrifiés, leur dog-sitter agrippant violemment leur chien avant de le balancer au sol. On observe ensuite que le chien est déséquilibré et a du mal à se relever, avant de faire péniblement quelques pas.

Immédiatement, le mari a pris le contrôle du système vidéo et a pu s’adresser à la dog-sitter pour lui dire de quitter les lieux. Elle s’est excusée puis est partie. Amanda s’est montrée touchée auprès de ABC7 : « Cela me fend le cœur car la raison principale pour laquelle nous payons un dog-sitter, c’est parce que nous ne voulons pas laisser un bébé labrador seul. Nous faisons confiance à quelqu’un qui vient dans notre maison pour qu’il considère le chiot comme un membre de la famille. »

Lucy a été auscultée par un vétérinaire et ne souffre heureusement d’aucune blessure. La compagnie de dog-sitting a assuré qu’une en quête serait menée en interne : « Ce que l’on voit sur la vidéo est choquant. Nous avons définitivement enlevé cette dog-sitter de notre plateforme et l’enquête continue. Ce type d’événements est extrêmement rare sur notre plateforme et nous le prenons très au sérieux. Nous avons proposé au couple de payer les frais vétérinaires résultant de l’incident. »