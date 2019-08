Un homme de 22 ans accusé du meurtre et du viol d’une retraitée de 89 ans lors d’un cambriolage: «C’était une femme formidable et pleine de vie»

Le corps de la personne de 89 ans a été retrouvé à son domicile vers 10h45 ce dimanche. Elle a rapidement été prononcée morte et la scène de crime a été passée au peigne fin par Scotland Yard. Elle aurait été violée et assassinée à la suite d’un cambriolage.

Le suspect numéro un n’est autre que Reece Dempster, un jeune homme de 22 ans qui est désormais retenu derrière les barreaux. « Il a été arrêté vers 18h ce lundi », a expliqué l’enquêteur principal Gary Moncrieff. « Il a été inculpé de chefs d’accusation extrêmement graves. L’enquête suit son cours et tout témoignage peut nous aider à faire la lumière sur cette affaire. Quiconque a eu un contact avec Dempster durant le week-end du 3 et 4 août jusqu’au moment de son arrestation doit nous contacter. »

Du côté de la famille, c’est l’incompréhension et le choc. « Il s’agissait d’une femme formidable qui était pleine de vie. Elle avait toujours quelque chose à dire et à faire malgré son âge. Elle était totalement autonome et était une sœur, une épouse, une tante et une amie qui manquera à de nombreuses personnes. Notre famille souhaite désormais conserver son intimité jusqu’à ce que l’enquête se termine », a indiqué un membre de la famille.