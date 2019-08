Jean-Luc Reichmann félicite chaleureusement Paul pour ce nouveau record incroyable: «Aujourd’hui est un grand jour!» (photo)

On arrête plus Paul, qui élimine ses adversaires les uns après les autres depuis avril dernier. Hier, il déclarait d’ailleurs avoir « le mental », et que « personne ne se met sur ma route ». Le message est très clair et une fois de plus, le candidat, atteint du syndrome d’Asperger, a brillamment remporté sa 100e victoire.

De ce fait, il rejoint d’ailleurs au compteur des victoires l’emblématique Tata Fredo, mais a tout de même encore du boulot avant de dépasser Christian Quesada. Pour ce faire, il devra dépasser les 193 victoires du triste champion des « 12 coups de midi ». À l’occasion de ce 100e anniversaire, Jean-Luc Reichmann a offert un cadeau symbolique à son poulain, à savoir un badge représentant une étoile avec 100 en son cœur.

Sur Instagram, l’animateur a d’ailleurs tenu à rendre hommage à son comparse : « Aujourd’hui est un grand jour ‼️… Soutenu par toute sa famille, et nous surprenant chaque jour un peu plus sur le plateau, PAUL atteint à Midi sa 100ème participation aux 12 Coups de Midi. »

« Bientôt il relèvera le défi de tenter de se qualifier avec 24 des plus grands Maîtres de Midi pour le grand Prime Time que nous préparons, et qui sera diffusé le 31 Août à 21h sur TF1.Y arrivera-t-il ?!… Où s’arrêtera-t-il ?!… Quoiqu’il arrive je vous donne rendez-vous à Midi avec Paul pour suivre cette folle aventure ‼️ », a conclu l’un des présentateurs préférés des Français.