Un petit garçon de 5 ans décède, noyé dans un parc aquatique: il jouait avec son frère (9) dans la piscine à vagues quand celles-ci ont démarré

C’est sur sa page Facebook que le parc aquatique Daytona Lagoon a annoncé la dramatique nouvelle. Très populaire en Floride, le parc a déclaré : « Nous sommes au regret de vous annoncer qu’un petit garçon de 5 ans est décédé ce samedi. Malgré tous les efforts mis en œuvre pour le sauver de la noyade, il est décédé en route vers l’hôpital après avoir visité le parc. »

« La réanimation cardio-respiratoire a été effectuée sur place par des sauveteurs et autres manœuvres de sauvetage, avant l’arrivée de techniciens médicaux d’urgence qui l’ont transporté à l’hôpital », peut-on lire sur la page, qui tient également à remercier un médecin présent sur place en tant que visiteur.

Le père de Kaiden s’est exprimé au micro de CBS pour expliquer les circonstances de l’incident. Tandis que l’enfant jouait avec son frère de 9 ans, les vagues se sont mises en route. Farell, le papa, a brièvement détourné son regard pour s’occuper d’un autre enfant, ce qui a suffi pour que Kaiden disparaisse de son champ de vision. Il a alors prévenu les personnes présentes et l’équipe du Daytona Lagoon.

En commentaire de cette publication, une membre de la famille a déclaré : « Si vous voulez faire quoi que ce soit, merci de prier pour mon neveu et sa fiancée. Nous quittons Daytona et rentrons à la maison. Nous sommes tous dévastés et blessés. »