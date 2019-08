Paul serait-il favorisé par la production de TF1? Le chouchou de Jean-Luc Reichmann fait l’objet de graves accusations

« Wiki Paul » porte mieux son nom que jamais. Le candidat des « 12 Coups de midi », qui en est déjà à 100 participations, s’y connaît en tout. Un temps accusé de ne s’y connaître qu’en histoire, il avait prouvé qu’il pouvait réaliser des performances en matière de sport et, bien évidemment, dans beaucoup d’autres domaines. Avec 100 victoires à son actif, il égalise le record de Tata Fredo et devient le deuxième candidat de l’histoire de l’émission.

Désormais, c’est autre chose qui serait reproché au candidat : il serait favorisé par la production de l’émission. En effet, certains estiment donc que Paul, candidat atteint du syndrome d’Asperger, ne serait en fait qu’un gendre idéal pour faire oublier le plus grand champion de l’histoire de l’émission, Christian Quesada. La production de TF1 épargnerait donc le poulain de Jean-Luc Reichmann pour lui permettre de battre le record des 193 victoires de Quesada.

Sous la publication élogieuse de Jean-Luc Reichmann, certains internautes accusent le coup : « « Un produit marketing made in TF1, toujours favorisé et un poil prétentieux !! », « Histoire.géographie.quand même pas mal favorisé.questions choisies. », « Paul j’en ai marre, jusqu’à la fin de l’année ce sera lui »… Ce sont les quelques commentaires que l’on peut retrouver parmi les encouragements et compliments adressés par le reste des internautes.

Jean-Luc félicite Paul pour ses 100 participations

Sur Instagram, l’animateur a ainsi tenu à rendre hommage à son comparse : « Aujourd’hui est un grand jour ‼️… Soutenu par toute sa famille, et nous surprenant chaque jour un peu plus sur le plateau, PAUL atteint à Midi sa 100ème participation aux 12 Coups de Midi. »

« Bientôt il relèvera le défi de tenter de se qualifier avec 24 des plus grands Maîtres de Midi pour le grand Prime Time que nous préparons, et qui sera diffusé le 31 Août à 21h sur TF1.Y arrivera-t-il ?!… Où s’arrêtera-t-il ?!… Quoiqu’il arrive je vous donne rendez-vous à Midi avec Paul pour suivre cette folle aventure ‼️ », a conclu l’un des présentateurs préférés des Français.