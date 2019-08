L’Institut Vias rappelle que les trottinettes électriques ne sont pas des jouets: «Après 22h, 100% des blessés sont alcoolisés...»

Ce mercredi matin, une dame a été blessée dans un accident impliquant sa trottinette électrique et un véhicule au rond-point Stéphanie à Bruxelles en direction de la chaussée de Charleroi. Par chance, ses jours ne sont pas en danger, confirmaient dans la matinée les porte-paroles de la zone de police Bruxelles-Capitale/IXelles et des pompiers de Bruxelles, William Mariel et Walter Derieuw.

Les circonstances de l’accident demeurent nébuleuses, à savoir qui a percuté l’autre. Toutefois, l’Institut Vias, en charge de la sécurité routière, rappelle que « ces trottinettes ne sont pas des jouets ».

« C’est une mode qui répond à un besoin, celui de remplacer les courts trajets en ville par un moyen de locomotion alternatif. Mais ce n’est pas un jouet », martèle Benoît Godart, le porte-parole de l’Institut Vias.

► Benoît Godart rappelle les dangers de la trottinette.

► Faut-il interdire leur utilisation durant la nuit ? « Après 22h, 100 % des blessés sont alcoolisés... »