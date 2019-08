Enceinte pour la troisième fois, Ilona (23) se suicide après une dispute avec son copain: la veille, elle s’était renseignée pour un avortement

Ilona Grant était enceinte de quatre semaines quand elle s’est donnée la mort. Déjà maman de deux enfants, elle s’était renseignée auprès de son médecin pour avorter. En effet, dans un état psychologique instable, elle avait déjà perdu la garde de ses deux premiers enfants, tandis que sa santé mentale se dégradait de plus en plus.

C’est un appel avec son petit copain, le lendemain de sa visite chez le médecin, qui a mis le feu aux poudres. Il aurait partagé avec elle le fait qu’il était bouleversé par l’annonce de cette grossesse. Ivre, elle aurait alors cassé son verre de vin, pour ensuite menacé de s’automutiler et de se tuer. Son copain a prévenu les secours pour qu’ils interviennent, appel à l’aide qui a également été passé par des voisins, inquiets des nuisances sonores.

Lorsque les secours sont arrivés sur place, ils ont trouvé la maman pendue avec les mains ensanglantées. D’après l’enquêteur principal, elle était en chute libre car, en plus de sa grossesse, elle était menacée d’expulsion dans son appartement. Il a également estimé qu’elle n’avait pas reçu le soutien dont elle avait besoin à cause de problèmes de communication.

Une de ses amies, Caitlin Bennett, a déclaré : « C’était une personne incroyable et toujours là quand j’avais besoin d’elle. Elle adorait être entourée d’amis et sortir le soir. Quand je l’ai vue le vendredi précédent, elle semblait aller bien. On riait et on prenait de bêtes photos sur nos téléphones. Nous avons tous été dévastés quand nous avons appris la nouvelle et tout le monde essaie encore de se faire à l’idée. »