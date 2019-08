Un Namurois effectue trois tentatives de vol avec effraction dans la même journée!

Ce mercredi soir, le parquet de Namur nous informe qu’un jeune homme, namurois et né en 1985, a été privé de liberté puis relaxé. On lui reproche trois tentatives de vol avec effraction dans la journée de mercredi : une habitation, un commerce et une voiture ! « Il reconnaît les faits et dit qu’il avait besoin de cela pour vivre », indique le Parquet. « Il est dans une situation précaire. »

Il a reçu une citation à comparaître prochainement devant le tribunal.