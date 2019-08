Wellin: un camion en feu sur l’autoroute E41, la circulation complètement à l’arrêt

Ce mercredi en fin d’après-midi, un accident de circulation s’est déroulé sur l’autoroute E411. Un conducteur de camion a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté la berme centrale. Le camion a ensuite pris feu. Il n’y a pas de blessé. L’autoroute est fermée à la circulation vers Arlon.

Une quinzaine de pompiers de la caserne de Beauraing sont sur place. Il n’y a pas de blessé.

L’accident a eu lieu à la BK92, juste avant l’aire de repos de Wanlin.

L’autoroute est fermée à la circulation. La police a mis en place une déviation via la sortie 22 de Rochefort. Il faut ensuite suivre la N94 en direction de Wellin sur environ 10 kilomètres et reprendre l’autoroute via l’accès Wellin.