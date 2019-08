Un chauffard de 18 ans se voit retirer son permis de conduire: après un dépassement dangereux, il percute le rond-point et décolle (vidéo choc)

Il faut être un véritable danger public pour tenter ce genre de manœuvres et les autorités ont certainement bien fait de sanctionner lourdement Ryan Lamb, âgé de17 ans au moment des faits. Celui-ci ne pourra pas conduire pendant 12 mois, est condamné à payer 350 euros d’amende et à prester 80 heures de travail d’intérêt général. Il devra également se soumettre à nouveau aux différents examens pour repasser son permis de conduire.

En septembre dernier, le jeune homme se rendait à un festival de musique, « Sundown », au volant de sa camionnette, une Citroën Berlingo. Manifestement pressé, il a été filmé en train de réaliser un changement rapide, sans voir qu’il arrivait droit sur un rond-point. Allant beaucoup trop vite, il a percuté de plein fouet la bordure et son van a décollé de plusieurs mètres.

Heureusement, Lamb et ses passagers n’ont subi que des coupures et des contusions mineures. Malgré les images accablantes, ce dernier n’a pas considéré qu’il avait adopté une conduite dangereuse. Le motard Andy Daynes, qui a enregistré les images, a déclaré à l’époque : « J’étais en fait sur ma moto derrière lui et j’ai donc tout vu. Je me suis arrêté avec d’autres conducteurs pour voir s’il allait bien. Il a dû être désencastré de la camionnette, mais il avait l’air d’aller bien, il n’était pas gravement blessé. Pour sa défense, c’était effectivement un rond-point vicieux, mais il l’aurait vu s’il n’avait pas été aussi vite. »