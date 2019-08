RTL veut rendre la Belgique «Great Again»: c’est l’émission événement de la rentrée sur la chaîne privée!

En Flandre, sur VTM, l’émission cartonne déjà. RTL a donc décidé d’embrayer. Selon nos informations, elle va adapter, pour la nouvelle saison qui approche « Make Belgium Great Again ». Une émission d’entraide où les plus belles initiatives et de touchantes histoires humaines font ressortir le meilleur de notre pays…

Résoudre les petits et gros problèmes des Belges, c’est la mission des équipes de « Make Belgium Great Again ».

Il y a le « Make America Great Again » de Trump. Et sa version belge, transformée en concept télé. Ici pas question d’argent, d’ascension sociale ni d’immigration. Mais bien d’entraide.

« Make Belgium Great Again » est née en septembre dernier sur la chaîne flamande VTM. Un succès. Qui ne se quantifie au final pas uniquement en nombre de téléspectateurs. Car ce que l’émission recherche avant tout, c’est de rendre à la Belgique sa « grandeur » et de permettre à ses habitants de mener une vie meilleure. Afin de résoudre petits et gros problèmes du quotidien, les caméras de télévision mettent en lumière des initiatives personnelles et communautaires qui contribuent à faire grandir la société.

Faire changer les choses, c’est la mission que mènera RTL-TVI en cette rentrée, convaincue par le succès du concept dans le Nord du pays.

