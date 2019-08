Le maire de Signes tué dans le Var: le conducteur de la camionnette inculpé d’homicide involontaire

Le conducteur de la camionnette qui a mortellement renversé le maire de Signes (Var) venu le verbaliser pour un dépôt de gravats dans une décharge sauvage a été mis en examen mercredi pour « homicide involontaire », a-t-on appris auprès du parquet de Toulon. Ce maçon de 23 ans a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.

Le ministère public, qui avait ouvert une information judiciaire pour « homicide involontaire » mercredi matin, avait requis le placement en détention provisoire. Il peut encore faire appel de cette remise en liberté.

Maire de Signes depuis 1983, Jean-Mathieu Michel, 76 ans, est mort lundi après avoir été renversé par une camionnette dont il voulait verbaliser les occupants pour avoir jeté des gravats en bordure d’une route. Le deuxième occupant du véhicule, le passager, un apprenti de 20 ans qui avait également été placé en garde à vue lundi, avait été libéré mardi dans la soirée.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la mort du maire de Signes, qui a ému l’ensemble de la classe politique, serait accidentelle.

« La thèse accidentelle passe mal. Sans les infractions commises en amont », le maire n’aurait pas été renversé, a réagi auprès de l’AFP Jean-Claude Guidicelli, l’avocat des proches de la victime, dont ses deux fils. Il se dit très « surpris » de la remise en liberté du conducteur, et précise que ses clients se constituent partie civile.

« Il s’agit d’un accident, et l’enquête a permis de le vérifier », a souligné au contraire auprès de l’AFP l’avocat du conducteur, Me Julien Gautier. La remise en liberté a été décidée par le juge d’instruction « en application du droit en matière délictuelle » pour ce maçon « sans antécédents judiciaires et qui n’avait jamais fait une garde à vue de sa vie », a-t-il ajouté.

Le jeune homme, qui habite dans le département voisin des Bouches-du-Rhône, « est effondré et bouleversé, toutes ses pensées vont aux proches (de la victime) et aux habitants de Signes », a poursuivi l’avocat.

Mercredi, le chef de l’État, Emmanuel Macron, a « salué avec respect le dévouement inlassable » de l’élu et adressé une lettre de condoléances à sa famille.

Un « hommage de la population » de Signes, non officiel, doit être rendu jeudi, devant la mairie de cette petite commune du Var. Les obsèques de M. Michel doivent être célébrées vendredi, en présence notamment de la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, et du président du Sénat, Gérard Larcher.