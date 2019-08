«Il a oublié toute notion de modestie», les surprenantes révélations du frère de Paul en pleine émission des «12 coups de midi»

Si plusieurs membres de sa famille étaient au rendez-vous pour sa centième participation dans l’émission, Paul a également reçu des appels de certains proches au cours de cette dernière.

Son petit frère, Samy, âgé de 16 ans, a quant à lui fait des révélations pour le moins surprenantes, affirmant que son frère aîné avait pris la grosse tête depuis ses succès dans les « 12 coups de midi ».

Au cours du coup de fil, Jean-Luc Reichmann a demandé à Samy ce qui avait « fondamentalement changé » dans le comportement de Paul depuis son arrivée. C’est alors que Samy en a profité pour lancer une petite pique à son frère, avec qui il adore se chamailler : « Paul a beaucoup plus confiance en lui, c’est-à-dire que la modestie, on n’en parle pas trop. Il y a beaucoup plus de gens qui le reconnaissent dans la rue. Ça, ça fait bizarre », déclare l’adolescent avant d’ajouter que Paul « a oublié toute notion de modestie ». Mais le public a vite compris qu’il s’agissait bien de taquineries fraternelles quand Paul a répondu que son frère était « un chouïa envieux ». « J’aime bien le saouler avec ça », ricane Paul, amusé.