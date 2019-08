Panique à Times Square à cause... de pétarades de motos

Comme le relatent les médias américains, ce fut la panique mardi soir à times Square. La foule était présente comme tous les soirs pour admirer les immenses panneaux lumineux quand un bruit ressemblant à des coups de feu a retenti.

Soudain, on a assisté à une véritable scène de panique. Les gens se sont mis à courir dans tous les sens. Des témoins disent avoir entendu des gens crier « un tireur ».

La police est rapidement arrivée sur les lieux et a constaté qu’il n’y avait rien de suspect. Un groupe de motards passaient non loin de là au même moment et un pot d’échappement a fait plus de bruit que d’autres.

Plusieurs personnes ont été légèrement blessées dans le chaos qui s’en est suivi, selon CBS.