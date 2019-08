Un coup de neuf pour «Les 12 coups de midi»: il va y avoir un nouveau décor!

« Les 12 coups de midi » va mettre à l’honneur ceux et celles qui ont marqué le temps de midi des téléspectateurs. Pour ça, 35 Maîtres de midi ont été rappelés à la rescousse. Mais seuls 24 d’entre eux s’affronteront durant la semaine du 26 août sur TF1. Avant un grand « prime » le 31 août. Histoire de « marquer la rentrée ».

« Tout le monde s’est rassemblé pour vivre des moments de joie et de partage. Pendant le tournage, Je me suis même rendu à l’hôtel où les concurrents séjournaient et nous avons fait une soirée karaoké » raconte Jean-Luc Reichmann. « La famille des 12 coups de midi est unie, même lorsque les caméras sont éteintes ! Certains sont même partis en vacances ensemble au Japon ! »

Les 24 Maîtres auront tous en tête de terminer leur été en beauté et si possible, les poches chargées de billets. « Il y aura une super-cagnotte qui augmentera toute la semaine pour atteindre la somme de 100 000 euros ».

Nouveau décor !

Ça, ce sera pour le soir du prime qui verra s’affronter deux équipes de trois maîtres. Chacune sera emmenée par une personnalité : d’un côté Kev Adams, de l’autre, Amel Bent. « Il y aura une vraie ambiance de match. Nous allons aussi revoir les meilleurs moments de l’émission dont la première apparition à la télévision de Kev Adams dans ‘Attention à la marche’ (émission précédemment présentée par le même Jean-Luc Reichmann, NdlR), lorsqu’il avait 14 ans. »

Et si Jean-Luc Reichmann n’a pas vraiment quitté les téléspectateurs cet été (même si tout ça était enregistré), il entamera bien la rentrée comme les autres… avec dans son cartable d’animateur de jeu, quelques nouveautés : « un nouvel habillage et un tout nouveau décor pour « Les 12 coups de midi ».