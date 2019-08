La star d’Instagram Gaelle VP victime d’un terrible accident de trottinette à Bruxelles: «J’aurais pu mourir»

Elle n’oubliera plus jamais de porter son casque ! À ses followers sur les réseaux sociaux, Gaelle VP l’a promis. « C’est si important… malgré que ce soit les autres les dangers ! J’ai eu beaucoup de chance ».

Depuis son lit à l’hôpital Saint-Pierre de Bruxelles, l’instagrameuse a rassuré tous ses fans. Sa « bonne étoile » veille sur elle, même si elle souffre encore de « maux de tête » suite à sa commotion et a du mal à supporter la lumière bleue.

« J’en ressors avec aucune fracture et pas beaucoup de blessures mais j’aurais pu mourir sous le choc » confie, encore chamboulée la jeune femme. L’influenceuse belge qui compte plus de 150.000 followers circulait mercredi matin en trottinette quand une voiture l’a heurtée de plein fouet au rond-point Stéphanie, à Bruxelles. Ironie, son mari Miguel lui glissait à l’oreille quelques minutes plus tôt : « sois prudente ! ».

Le véhicule a grillé sa priorité et ensuite, c’est le trou noir… « J’ai perdu connaissance et aucun souvenir du choc » dit-elle au lendemain de son terrible accident qui, au moins, aura peut-être mis en garde les milliers de jeunes qui suivent ses aventures sur Instagram sur la nécessité du port du casque…