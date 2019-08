Un immeuble de Saint-Josse-ten-Noode inhabitable suite à un dégât des eaux

Les pompiers ont été appelés jeudi matin vers 06h30 rue de la Charité à Saint-Josse-ten-Noode pour ce qui avait été signalé comme un incendie.

« Il y a eu une fuite d’eau qui a inondé tout le sous-sol d’un immeuble à appartements », a déclaré le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. « Dans ce sous-sol se trouvaient les compteurs d’électricité et ils étaient complètement sous eau, ce qui a provoqué un fort dégagement de vapeur », a-t-il expliqué.

Les pompiers ont ensuite pompé l’eau puis ils ont constaté que les murs du sous-sol étaient toujours à une température de 70 degrés.

« La compagnie intercommunale des eaux a été appelée et a coupé l’arrivée d’eau, et le gestionnaire du réseau de gaz et d’électricité est également intervenu. Tout le bâtiment est actuellement sans électricité et donc inhabitable pendant au moins quelques jours », a encore précisé Walter Derieuw.