Epidémie de gale au CHR Val de Sambre à Auvelais: deux services en quarantaine, 120 personnes traitées, mais de nouveaux cas apparus ce jeudi

Ce jeudi, un membre du personnel du service gériatrie au CHR du Val de Sambre à Auvelais, nous a confié que les deux services dédiés aux personnes âgées avaient été mis en quarantaine. En cause, plusieurs cas de gale ont été détectés chez des patients et dans le personnel soignant. Au total, quelque 120 personnes, patients et membres du personnel, ont été traités mais de nouveaux cas sont apparus ce jeudi.

