Complètement saoule, elle laisse la porte de chez elle ouverte: son bébé sort, nu, dans la rue, et a été sauvé par les policiers

Ce mardi, les policiers de Palm Coast, en Floride, ont été interpellés par des habitants qui ont vu un bébé se balader nu dans la rue. Rapidement sur place, les agents ont retrouvé le bambin et se sont occupés de lui.

Ils se sont alors mis à la recherche de sa mère. Après une heure et demie de recherche, ils ont trouvé son adresse et se sont rendus sur place. Là, ils ont réalisé que la porte était ouverte. Après avoir crié à de nombreuses reprises pour annoncer leur venue, ils sont finalement entrés. La mère de l’enfant est alors sortie de sa chambre et a demandé aux policiers de sortir. Elle s’en est même prise violemment à eux. Elle ne savait pas ce qu’on lui reprochait, et encore moins que son enfant était sorti dans la rue…

Après lui avoir annoncé que son enfant avait été retrouvé nu dans la rue, ils ont décidé de l’interpeller.

Amy Bruder, 27 ans, a finalement reconnu qu’elle était complètement saoule et qu’elle s’était endormie. Elle a été condamnée.