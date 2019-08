Voici pourquoi Luc Gilson n’était pas à la présentation des RTL Info ce vendredi

Ce vendredi, c’est Antoine Schuurwegen qui a assuré la présentation des journaux télévisés de RTL, tant à 13 heures qu’à 19 heures. Une surprise pour beaucoup de téléspectateurs qui n’avaient jamais vu le visage de ce journaliste qui travaille pourtant depuis neuf ans pour le compte du groupe RTL.

Mais si on a pu observer le talent de celui qui est désormais considéré comme un « joker » de l’info, c’est parce que l’un des tauliers n’était pas là. En effet, selon nos informations, Luc Gilson était malade et n’a donc pas pu assurer la présentation en ce jour.

Si on se réjouit de revoir Antoine Schuurwegen à l’antenne, on souhaite à Luc Gilson de vite se remettre et de retrouver sa place le plus vite possible.